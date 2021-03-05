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  3. Beşiktaş'tan flaş açıklama: Futbolun paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz

Beşiktaş'tan flaş açıklama: Futbolun paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz

Beşiktaş JK'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinin son günlerde hakemlerin üzerinden algı ve kaos ortamı yaratmaya çalıştıkları kaydedilerek," Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz." denildi.

Beşiktaş'tan flaş açıklama: Futbolun paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada," Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." denildi. 

Açıklamanın devamında,  Süper Lig ekiplerinin son dönemde hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamının ve algı operasyonlarını dikkatle takip edildiği kaydedildi.

Beşiktaş maçlarını yönetecek olan hakemlerin, art niyetsiz ve adalet duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

 

Beşiktaş'tan flaş açıklama: Futbolun paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz

Tayfun Altuntaş
Editör
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