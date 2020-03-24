Beşiktaş'tan flaş koronavirüs hamlesi!

Beşiktaşlı futbolculara ve teknik ekibe koronavirüs testi yapılacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ta corona virüsü tespit edilmesi üzerine alınan son dakika bilgisine göre, Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik ekibe tesislerde Kovid-19 (corona virüsü) testi yapılacağı öğrenildi.

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