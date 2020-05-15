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Beşiktaş’tan Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş’tan Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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