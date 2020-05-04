Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kontratını tek taraflı olarak fesheden Loris Karius ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir."

Kaynak: DHA