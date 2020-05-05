Beşiktaş'tan Karius ile ilgili açıklama geldi!
Beşiktaş'ta Karius alacaklarını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş'tan Karius açıklaması geldi.
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05 Mayıs 2020 Salı 09:06
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