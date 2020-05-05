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  3. Beşiktaş'tan Karius ile ilgili açıklama geldi!

Beşiktaş'tan Karius ile ilgili açıklama geldi!

Beşiktaş'ta Karius alacaklarını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş'tan Karius açıklaması geldi.

Beşiktaş'tan Karius ile ilgili açıklama geldi!

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05 Mayıs 2020 Salı 09:06

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