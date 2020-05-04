Beşiktaş'tan Karius'a ilişkin açıklama!

Beşiktaş'tan Alman file bekçisi Loris Karius hakkında açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’a geldiğinde 2 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayan Loris Karius, alacaklarını alamadığı için FIFA’ya yaptığı başvuru sonrasında sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Alman file bekçisinin belgeleri, siyah-beyazlı kulübe ulaştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada Karius’un gelecek sezon kadroda olmayacağını belirtmişti. Eğer Süper Lig corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu koruyacak.

Karius, Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 maçta 95 gol yerken kalesini 14 maçta gole kapatmıştı.

Loris Karius, siyah beyazlılara vedasını Instagram hesabından yayınladığı bir videoya şu veda sözleri ekleyerek yapmıştı:

“Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu. Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş.”