Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: DHA