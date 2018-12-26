Beşiktaş’tan Şenol Güneş’e yeni sözleşme teklifi
Beşiktaş Kulübü, 2019 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, 2019 Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda, yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."
Kaynak: İHA
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