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Beşiktaş’tan şerefli paylaşım

Beşiktaş'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Beşiktaş’tan şerefli paylaşım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı canlı yayında eleştirdiği sırada Beşiktaş’ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cengiz’in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından “Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz” notuyla bir görsel paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız” yazısı Galatasaray’a gönderme olarak algılandı.

Beşiktaş’tan şerefli paylaşım

Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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