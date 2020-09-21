Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucu ile ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucunun negatif sonuçlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Beşiktaş Kulüp Doktoru Tekin Kerem Ülkü, 12 Eylül Cumartesi günü teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüp, 12 Eylül Cumartesi günü yapılan koronavirüs testlerinin ardından, 47 yaşındaki teknik adamın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin olarak Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından da açıklama yayımlanmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığının duyurulmasının ardından Fenerbahçe geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı. Fenerbahçe'nin mesajında "Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.