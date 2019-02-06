Beşiktaş’tan Talat Terim için taziye mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında hayatını kaybeden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim Ailesi'ne ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA