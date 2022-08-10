Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu! Emirhan İlkhan'dan veda mesajı: " Kariyerimde yeni bir adım atıyorum"

Beşiktaş'ın 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Torino'ya transfer olduğunu açıkladığı 18 yaşındaki genç oyuncu Emirhan İlkhan sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Mesajında Beşiktaşlı taraftarlara seslenen genç oyuncu, Avrupa'da oynama hedefine dikkat çekerek kariyerinde yeni bir adım attığını ifade etti. Beşiktaş camiasını ve taraftarını temsil edeceğini belirten genç oyuncu antrenörleri, kulüp personeli ve taraftarlara teşekkür etti.

Emirhan İlkhan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş ailem. Bir veda yazısı olarak değil bir teşekkür yazısı olarak paylaşıyorum bu yazıyı. Duygularımı, düşüncelerimi, hislerimi ve son bir haftada yaşananları kelimelere dökmek çok zor ancak bunu sizlere borçlu olduğumu düşünüyorum.

Geride bıraktığımız sezonun ortasından itibaren bu takımın bir parçası haline geldim ve sizlerin sonsuz desteği, kendime verdiğim sözler ve taraftarlık duygumla çıktım her maça. İlk maç, ilk kupa, ilk gol ve evimizde sizlerin önünde oynamanın duygusunu tecrübe ettim. Seçmeleri kazandığım o gün, okuldan antrenmana koşarak gittiğim günler bunun hayaliyle yaşayan bir genç olarak tarifi olmayan duygulardı. Beni büyüten, her zaman yanımda olan ailemin bende ne kadar emeği varsa kulübümün de bende o kadar emeği oldu.

Yaşım genç olsa da bunun her zaman bilincinde olarak hareket ettim. Ben Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra değil bu kulübün kapısından ilk girdiğim andan itibaren burada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Bu formayı giydikten sonra Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim de vardı elbet.

Kimileriniz şu an bunun erken olduğunu düşünüp bana kızıyor olabilir, kimileriniz bu yolda beni destekliyor olabilir. Bunun yoruma açık bir konu olduğunu biliyorum. Her bir taraftarımızın düşüncesine saygı duyuyor ve sizleri anlayabiliyorum. Avrupa'da futbol oynamak için kariyerimde yeni bir adım atıyorum.

Beşiktaş’ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum. Taraftarı olduğum kulübümü, sizleri ve Türk futbolunu başarıyla temsil etme gayretinde olacağım. Bende emeği olan antrenörlerimize, kulüp personelimize ve oynadığım her maç beni tüm kalbiyle destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar kavuşmak üzere, hoşça kalın."

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan'ın transferine ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”

Kariyerinde 47 maça çıkan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan bu maçlarda 15 gol attı, 5 asist yaptı. Beşiktaş formasıyla geçen sezon 12 maça çıkan futbolcu 1 gol attı.