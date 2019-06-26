Beşiktaş'tan transfer açıklaması yapıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş'a "Futbol Direktörü" olarak atanan Ali Naibi, beIN Sports'a transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Ali Naibi, kendisinin Futbol Direktörlüğüne atanmasına ilişkin, "Uzun yıllardır kulübün içerisindeyim kulübü bilen biriyim. Daha analiz ekibimiz var, altyapı ve transfer projelerimiz var." dedi.

"TYLER BOYD VE KULÜBÜ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde başarılı bir performans sergileyen ABDli golcü Tyler Boyd ile görüştüklerini aktaran Naibi, "Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz." dedi.

"KULÜBÜ MARCELO'DAN MEMNUN"

Siyah-beyazlı yönetici, taraftarların sıkça geri dönmesini istediği Marcelo ile ilgili, "Marcelo'dan kulübü memnun. Taraftarımız kendisini özledi biliyoruz ama kendisi de Lyon'da devam etmek istiyor. Eğer bir ki bir gün Marcelo ile ilgili uygun şartları olursa kendisinin ülkemize dönmesini isteriz ama bu yaz için böyle bir şey mümkün gözükmüyor." dedi.

"KAGAWA İSPANYA'DA KONTRAT ARAYACAK"

Naibi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla alkıl toplayan Kagawa ile devam edip etmeyeceklerine dair, "Kagawa'nın bize gelmeden evvel de İspanya'da oynama hayali vardı. İspanya'da kontrat arayacak. İstediği kontratı bulursa orada devam edeceğini düşünüyorum. Teknik ekibin isteği doğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz." açıklamasında bulundu.

NAİBİ'DEN YERLİ TRANSFERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Yerli transferi hakkında da konuşan Naibi, "Yerli transferinde bir çok oyuncu ile görüşüyoruz. Bu konuda bazı gelişmeler var ama açıklayacağımız bir yerli transfer bulunmuyor. Ancak, mutlaka bir yerli transferi yapmak istiyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.