Beşiktaş'tan VAR açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Beşiktaş ağırlamıştı.

3-1 biten maçta hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlara, Beşiktaş cephesi büyük tepkisi gösterdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi ve ekibi, TFF'den VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

TFF'YE EK SÜRE TANINDI

TFF'ye ek süre tanıyan Kara Kartallar, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceklerini belirtti.