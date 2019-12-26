Beşiktaş'tan VAR açıklaması!
Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat daha süre verdiğini belirtti. Beşiktaş Kulubü TFF'nin açıklanmaması halinde yargıya gideceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Beşiktaş ağırlamıştı.
3-1 biten maçta hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlara, Beşiktaş cephesi büyük tepkisi gösterdi.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi ve ekibi, TFF'den VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.
TFF'YE EK SÜRE TANINDI
TFF'ye ek süre tanıyan Kara Kartallar, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmazsa yargıya gideceklerini belirtti.
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