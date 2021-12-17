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Besim isminin anlamı nedir, Besim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Besim isminin anlamı; Seçkin kimse, dürüst insan olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Besim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Besim isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Besim isminin anlamı nedir, Besim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Besim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Besim ismi ne demek, Besim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Besim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Besim İsminin anlamı nedir? TDK Besim anlamı:

Besim ismi Türk Dil Kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında  dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Seçkin Kimse, Dürüst İnsan.
2-Dağlık Yerleşim Yerlerinde Yaşayan Kimse
3-Güleç, Şen, Güler Yüzlü Kişi Demektir.
4-Güleryüzlü, güleç adam

Besim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Besim ismi kuranda geçmemektedir.

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Besim isminin kökeni:

Besim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 3138 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Besim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Besim isminin rengi:

Safran

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Besim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Besim isminin Harf Analizi Nedir ?

Besim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

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Besim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Besim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

E : 6

S : 22

İ : 12

M : 16

= 58 Besim İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Besim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Besim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Besim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   E: 5   S: 1   İ: 9   M: 4 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Besim isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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