Besim Serbecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besim Serbecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besim Serbecic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besim Serbecic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besim Serbecic 1 Mayıs 1998 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Besim Šerbečić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besim Serbecic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Besim Serbecic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Besim Serbecic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Besim Serbecic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besim Serbecic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besim Serbecic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besim Serbecic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zvijezda G.

22 Temmuz 2016 yılında Radnik Bijelj.

23 Ocak 2018 yılında Rosenborg

4 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

15 Aralık 2020 yılında Rosenborg

8 Ocak 2022 yılında Aalesund

7 Şubat 2023 yılında FK Sarajevo

Besim Serbecic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besim Serbecic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Besim Serbecic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 3 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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