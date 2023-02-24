Besim Serbecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besim Serbecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besim Serbecic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Besim Serbecic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Besim Serbecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besim Serbecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Besim Serbecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besim Serbecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besim Serbecic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besim Serbecic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besim Serbecic 1 Mayıs 1998 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Besim Šerbečić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besim Serbecic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Besim Serbecic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Besim Serbecic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Besim Serbecic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besim Serbecic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Besim Serbecic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besim Serbecic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zvijezda G.

22 Temmuz 2016 yılında Radnik Bijelj.

23 Ocak 2018 yılında Rosenborg

4 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

15 Aralık 2020 yılında Rosenborg

8 Ocak 2022 yılında Aalesund

7 Şubat 2023 yılında FK Sarajevo

Besim Serbecic kimdir

Besim Serbecic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besim Serbecic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Besim Serbecic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 3 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Besim Serbecic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Abdou Mbark El İd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Mbark El İd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdou Mbark El İd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Mbark El İd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Branimir Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Branimir Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Bülent Oruç'un biyografisi
Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Bülent Oruç'un biyografisi
Mirza Delimedjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Delimedjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirza Delimedjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirza Delimedjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!