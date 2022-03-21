Besin Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Besin Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Besin Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Besin Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Besin Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Besin Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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Besin Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Besin Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Besin Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Besin Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Besin Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.43

Meslek Adı :

Besin Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Besin Teknolojisi Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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