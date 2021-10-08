Beşinci kattan düşerek ölmüştü! Nefes Balkan'ın tutuklanan erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde salı gecesi gerçekleşen olayda iddia edildiğine göre trans birey Nefes Balkan ile sevgilisi Tunahan Türker arasında tartışma yaşandı.

Bir müddet devam eden tartışmada Nefes Balkan, 5. kattaki evinin penceresinden beton zemine çakıldı. Çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

EVDE ARBEDE İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Düşme olayı gerçekleştiğinde evde olan sevgili Tunahan Türker polis tarafından emniyete alındı. Yapılan incelemede polis evde bazı eşyaların hasar gördüğünü belirledi. Buradan yola çıkarak evde arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde karar kıldılar.

Adliyeye sevk edilen Türker'in, sağ elinden yaralandığı ve sargıda olduğu dikkatleri çekti. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Türker, cezaevine nakledildi.

'KENDİSİNİ PENCEREDEN ATMAYA ÇALIŞTI'

Tunahan Türker soruşturmada 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Türker'in ifadesi ortaya çıktı. Türker, olay esnasında alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu söylerken, “Olay gecesi Nefes ile kavga ettik daha sonra kendisini pencereden atmaya çalıştı, ben engel oldum. Yine tartışmaya devam ettik. Bir anda pencereye koştu ve ben engel olamadım” dedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.10.2021 günü İzmit ilçemizde meydana gelen N.B. isimli şahsın kasten öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, olayın şüphelisi T.K. isimli şahıs ekiplerimizce yakalamış, müdürlüğümüzde tamamlanan işlemleri akabinde 06.10.2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir"