CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' yakıştırmasının ardından Cumhurbaşkanı Reecp Tayyip Erdoğan, bu ifadeyi 'Beşinci kol faaliyeti' olarak değerlendirdi. Bunun üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında Beşinci kol faaliyeti ne demek? | 5. kol faaliyeti nedir? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ NE DEMEK? | 5. KOL FAALİYETİ NEDİR?

Beşinci kol faaliyeti, .eşitli savaş ve dış politika stratejileri gibi ülkelerin gizli kalması gereken sırlarının istihbarat servisleri tarafından istenmeyen kişilerle ve 'düşman' sıfatı taşıyan kurumlarla paylaşılması durumudur.

AHaber'in 'Beşinci Kol Faaliyetleri' tanımına göre, istihbarat servisleri soğuk savaş döneminde aktif kullandığı, gayri nizami harp tekniklerini, şimdi yeniden harekete geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, hedefe koydukları ülkeyi içeriden çökertmenin planları ve uygulamaları yer alıyor.

Bunun için yeri geldiğinde terör örgütleri, yeri geldiğinde de içeride kullandıkları aparatların kullanılması planlanıyor.

Emperyalizmin gözden geçirdiği karanlık ajandasında önemli yer tutacak olan yeni gayri nizami harp, aynı zamanda psikolojik harbi de içeriyor.

Bu kapsamda kitleleri kontrol edebilmek, algıları oluşturmak ve yönetmek ve böylece hedef ülkenin iç bünyesini ele geçirmek hedefleniyor.

Beşinci kol faaliyetleri,

Algıları gerçeğin önüne koyabilme,

Değerleri zayıflatma,

Tarihi, milli, manevi bağları etkisizleştirme,

Emperyalizme karşı mücadelede duyarsızlaştırma çabaları olarak sıralanabilir.

İşte bütün bunlar, emperyalizmin beşinci kol hevesine işaret ediyor...

Emperyalizm, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını koruma kararlılığını,saldırgan tutum olarak göstermek istiyor. Bunun için de "ne işimiz var Libya'da" diyenlere ilgi duyuyor. Bazen de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu S-400 hava savunma sistemini, üretime dayalı milli savunma stratejisiyle uyumlu kılmak için tercih etmesinden rahatsız oluyor. Bunun için "S-400'leri iade edelim, başınıza çok bela olacak" diyenlere de sempati besliyor.

Kimi zaman da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK eliyle kurulmak istenen uydu devletçiğe karşı verdiği mücadeleyi, Kürtlere karşı savaş olarak göstermek istiyor. Bunun için "YPG bize mi saldıracak, sınırımızda YPG'nin olmasından rahatsız olmayız." sözlerini destekliyor...