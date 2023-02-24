Besir İseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besir İseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besir İseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besir İseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besir İseni 2 Mayıs 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besir İseni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Besir İseni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Besir İseni'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Besir İseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besir İseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besir İseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besir İseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2021 yılında Struga

1 Temmuz 2022 yılında KF Tirana

Besir İseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besir İseni şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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