Beslediği güvercinler için yılda 50 bin lira harcama yapıyor

VAN'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Yusuf Demirel (50) henüz 10 yaşındayken başladığı evcil güvercin hobisini büyük bir sevgiyle sürdürüyor. 300 evcil güvercin besleyen Demirel, kuşları için yılda yaklaşak 50 bin lira harcama yaptığını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan Demirel'in kuşlara olan sevgisi çocukkken başladı. Yılllardır evcil güvercin hobisini, büyük bir sevgiyle sürdüren Demirel, evinde ve işlettiği çay ocağında 300 evcil güvercine büyük bir özenle bakıyor. Demirel, kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söylüyor.

Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 100 lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılabilen evcil kuşlarına yılda 50 bin TL harcadığını belirtti. 5 ay önce mahallede açtığı "Hacıbabanın yeri" çay evinin alt katını kümes yaparak kuşları beslemeye başlayan Demirel, evinde ve çay ocağında beslediği 300 kuş için yılda 30 ton yem, buğday, arpa, aspir ve mısır aldığını ifade etti.

'40 YILDIR VAN'DA KUŞ BESLİYORUM'

Demirel, halk arasında "Van kuşu" olarak bilinen evcil güvercin kuşlarının en önemli özelliğinin havada fazla kalması olduğunu, en fazla kalan kuşun maddi değerinin 5 ile 20 bin TL arasında olduğunu kaydederek, "Bu yıl elimde 20 bin TL'lik kuş yok. Yaklaşık 40 yıldır Van'da kuş besliyorum. Van güvercinlerinin çeşitli türleri var. Bunlar Karakuyruk, sıfır kuyruk, tavuk kuyruk, süt beyaz ve Van arabı diye biliniyor. Kuşlarım için çay ocağımın bodrum katı ve evimin çatı katında kümesler yaptırdım. Kuşlar için, yılda 5 ton buğday, arpa, aspir, besi yemi ve mısır alıyorum. Benim hayatım kuşları beslemekle geçti. Henüz 10 yaşındayken abimle birlikte başladı bu merak. Van kuşunun özelliği, havada çok uçup 7-8 saat kalabiliyor. İnişe geçtiklerinde de takla atıyor. Havada en çok kalan kuş, değeri en yüksek olan kuş olarak seçiliyor. Bunun için de her yıl kuş fesvilali düzenleniyor. Birinci gelene ödül veriliyor. Van genelinde yaklaşık 2 bin kişi festivalde bir araya geliyor. Çay ocağımın camlarında kuş resimleri yer aldığı için müşterilerin de dikkatini çekiyor. Bu sayede insanlar buraya büyük ilgi gösteriyor" dedi.

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DHA