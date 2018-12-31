Beslediği kuşlarıyla gezip alışverişe gidiyor

SAMSUN'da, çocukluğundan beri kuş besleyen İsmet Akça(62), gezmeye ve alış verişe de muhabbet kuşlarıyla gidiyor. Omuzuna aldığı kuşları ile sokaklarda dolaşan Akça, "Beni gören insanlardan kimisi "deli', kimisi "hasta" diyor. Kimisi de sevimli veya şaşkın gözlerle bakıyor. Kuşlarım benim hayatım" dedi.

İlkadım ilçesinde oturan İsmet Akça, çocuk yaştan beri hayranı olduğu kuşları besliyor. 8 muhabbet kuşu, 5 kanaryası, 1 isketesi, 1 de papağanı olan Akça, sokağa her çıkışında kuşlarından birini mutlaka yanına alıyor. Akça, kafessiz olarak dışarı çıkardığı muhabbet kuşlarını kimi zaman omuzuna kimi zaman da başının üstüne alıp, cadde ve sokaklarda geziyor.

'KUŞLARIMI ÇOK SEVİYORUM'

Kuş sevgisiyle dolu olduğunu anlatan Akça, "Çocukluğumdan buyana amatör olarak kuş besliyorum. Benimkisi hobi. Şimdi sekiz tane muhabbet kuşum, beş tane kanaryam, bir tane isketem, bir tane de papağanım var. Muhabbet kuşlarımın üç tanesi ile papağanımı sokakta gezdiriyorum. Evimden her dışarı çıktığımda, yanıma birini alıyorum. Altı yıldır, sokakta kuşlarımla beraber geziyoruz. Hatta alışverişimi bile onlarla beraber yapıyorum. Beni gören insanlardan kimisi "deli', kimisi "hasta" diyorlar. Kimisi de sevimli veya şaşkın gözlerle bakıyor. Allah bana böyle bir sevgi vermiş. Kimin ne dediği çok önemli değil, ben kuşlarımı canım kadar çok seviyorum" dedi.

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DHA