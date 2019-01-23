Beslenme konusundaki bilgi kirliliğine karşı "Dörtte Bir" adlı kitabı yazdı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen'in, "Dörtte Bir" adlı sağlıklı yaşamın ip uçlarını veren kitabı raflardaki yerini aldı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen'in, beslenme konusunda oluşan bilgi kirliliğinden duyduğu rahatsızlıktan yola çıkarak yazdığı, "Dörtte Bir" adlı kitabı okuyucuyla buluştu. Kitabın, kitap evlerinin yanı sıra internet üzerinden de satışa çıktığı belirtildi.

İnsanların televizyon veya diğer kaynaklardan edindiği bilgilerin her zaman doğru olmadığını ve kitabın bu konudaki çelişkileri gidereceğine dikkat çeken Berilğen, "Kitabımı 2018 yılında birçok ulusal ve uluslararası akademik kaynağı gözden geçirerek uzun uğraşlar sonucunda hazırladım. Aralık ayında ilk baskısı yapılan "Dörtte Bir" insanlara yol gösterecek" dedi.

Berilğen, eski bir Mısır atasözü olan, "İnsanoğlu yediklerinin dörtte biriyle yaşar; kalan dörtte üçüyle de doktorları geçindirir" sözünden yola çıkarak sağlıklı bir beslenmeyi oluşturan besinlerin; yani sağlıklı "Dörtte Bir'in anlatıldığı kitapta, aynı zamanda bu besinlerle ilgili tarihten kısa ve eğlenceli hikayelere de yer verildiğine değindi.

"Bilimsel dayanağı olmayan diyetlerle daha da sağlıksız hale getiriliyor"

Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, "Mona Lisa'nın tablosunda ölümüne ilişkin sırları ararken, kolesterolü düşüren gıdalara dair, bir oturuşta bir sahan yumurta yiyen Aygır İmam'ın sofrasına konuk olurken yumurta hakkında bilgilere ulaşacağınız kitapta bunun gibi birçok hikâyeyi oldukça akıcı bir dille anlattım. Kitabımda oldukça iddialıyım ve alanında benzersiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Modern tıpta birçok toplumda anlaşıldığı şekilde bir diyet anlayışının olmadığını, kilo vermek olarak anlaşılan diyetin, aslında bir yaşam tarzı olduğunu ve sağlıklı beslenmeye ilişkin yanlışlıkların çocukluk çağlarından itibaren başladığını vurgulayan Dr. Rida Berilğen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obezite, kalp krizi ve felç gibi kalp-damar hastalıkları, tansiyon ve şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, kanserler, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığın nedenidir. Bireyler, fazla kilolarıyla zaten yeterince sağlıksızken, doktorlar tarafından önerilen bilimsel dayanağı olmayan diyetlerle daha da sağlıksız hale getiriliyor. Sağlıklı bir beslenmeyle, fazla kilolar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Okuyucular, kitapta bu yönde birçok ipucu bulacak."

Kaynak: İHA