Beslenme okulu eğitimlerine başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan Beslenme Okulu, 7. etap eğitimlerine başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara yönelik sağlıklı ve doğru beslenme yollarının kazandırılması amacıyla başlattığı Beslenme Okulu projesinin, 7. etap eğitimleri başladı. 3 ay devam edecek eğitimlerin ücretsiz olduğu belirtildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı binasında yaklaşık 3 ay boyunca, alanında uzman diyetisyen, beslenme uzmanı, gıda mühendisi, psikolog, aşçı, spor eğitmenleri tarafından eğitimler verileceği bildirildi. Beslenme okulunda; sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için doğru beslenmenin yaşam felsefi haline gelmesi, hazır ve işlenmiş olan katkı içerikli gıdalara yönelik tüketimlerin nasıl olması gerektiği, egzersiz ve spor faaliyetleri, beslenme alışkanlıklarının psikolojik yönü, atölye eğitimlerinde ise sağlıklı ve düşük kalorili tarifelerin uygulamalı eğitimlerinin verileceği kaydedildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimat ve desteğiyle uzun soluklu projenin 7. etabını başlattıklarını söyledi. Bingül, "Sağlıklı yaşamın, doğru beslenmenin, hastalık sürecinde iken doğru ve kaliteli beslenebilmenin ve bunun yanında çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadele etme konusunda bilinçlenmenin, kişiye özel doğru beslenme, doğru miktarda porsiyon tüketimi gibi konular üzerinde durulacak" dedi.

Haftanın bir günü hazırlanan tariflerin sergileneceği Workshop düzenleneceğini ifade eden Bingül, eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara 3 ayrı dalda sertifika verileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA