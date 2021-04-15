Beslenme ve diyet uzmanından iftar uyarısı "Hızlı yemek ani tansiyon yükselmesine sebep oluyor"

İftarda bir anda hızlı besin tüketiminin kan şekeri ve tansiyonun yükselmesine sebep olabileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaya "İftarda, uzun süren açlıktan sonra besin alımı olacağından dikkat edilmesi gereken bir öğündür. Bir anda hızlı besin tüketimi kan şekerinin ve tansiyonun ani yükselmesine ve hazımsızlığa sebep olabilir. Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azalacağından kaliteli beslenmenin yanında yeterli ve dengeli beslenmekte önem taşıyor. İftarda, önce çorba gibi hafif yemeklerle başlanmalı, 10-15 dakika dinlenip yemeğe öyle devam edilmeli. Ana Yemek olarak etli sebze yemeği kuru baklagil, tavuk, balık tercih edilebilir ayrıca salata, pilav, makarnada ek olarak tüketilebilir. Bu arada porsiyon kontrolüne de dikkat edilmedir. İftarda yiyecekler iyice çiğnenmeli ve yavaş yavaş yenmelidir. Yemeklerin ağır olmasını engellemek adına kızartma yiyeceklerden uzak durulmalı. Yemek pişirme yöntemi olarak fırında, ızgara, buğulama, haşlama gibi yöntemler kullanılmalı" dedi.

"İFTARDAN SONRA EGZERSİZ YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

Kaya, "Gün boyu hareketsiz kalmak kilo alımına neden olacağından dengeli beslenmenin yanında iftardan 1-2 saat sonra pandemi sürecinde imkânı olanlar 40-45 dakikalık yürüyüş yapabilir veya ev içi egzersiz programları uygulayarak kilo kontrolü sağlanabilir. Ramazan sürecinde vücudumuzun en önemli ihtiyaçlarından biride su tüketimidir. Bu kısıtlı süre zarfında ortalama 2 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz hatta içerdikleri kafeinden ötürü vücuttan su atılımını destekler. Yetersiz su tüketimi sıvı elektrolit kaybına neden olmakla beraber baş ağrısı, baş dönmesi, kan basıncı düşmesi gibi sorunların yaşanmasına sebep olur. " şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı