Besni ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi
Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.
Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi.
İlçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu.
Kaynak: İHA
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