Besni ve Tut ilçesine yılın ilk karı yağdı

Adıyaman'ın Besni ve Tut ilçesine yılın ilk karı düştü.

Günlerdir Besni ve Tut ilçesine yağan yağmur yağışı sonrası sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Besni ve Tut ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağışı yoğun olurken ilçe merkezlerinde ise kar kalınlığı birkaç santime ulaştı.

Yağan kar yağışı Besni ve Tut ilçesinde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: İHA