Besni’de 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen programa Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mircan Kuzey, Besni Belediye Başkan Vekili Hasan Sabak, Şambayat Belediye Başkanı Nejder Arıcı, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Üstçavuş Mavi Yıldız, kurum amirleri, Besni Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Halan Kılınç, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şube Başkanı Mavi Yıldız yaptı. Yıldız konuşmasında, "Bugün, asil Türk Milletinin bağımsızlığını ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat ile canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür.

Bu müstesna tarih, aynı zamanda Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa kelam Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin 98'inci yıl dönümüdür.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, bayraklaşan kutsal vatan toprağına düşerken şanlı sancağımızı bükülmez bilekleriyle arşa kaldıran her şehidin, bu toprakları Türk milletinin öz yurdu yaptığının bilincindeyiz. Milletimizin namus ve haysiyeti uğrunda varlığımız, birliğimiz ve kardeşliğimiz için bedenlerini siper eden fedakar gazilerimizin, devletimizin temellerine en sağlam ve en kıymetli harcı kattıklarını asla akıldan çıkarmıyoruz.

Kahraman gazilerimiz, sizler ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve aydınlık geleceğimiz için canla başka mücadele ettiniz. Hepimizin yürekten inandığı kutsal değerler uğruna savaştınız. Egemenliğimizi ve istiklalimizi savunmak için Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da gösterdiğiniz benzersiz cesaret adlarınızı, şanlı tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Böylece gazilik, milletimizin kahramanlığının, fedakarlığının ve vatanseverliğinin yaşayan destanı gaziler ise bu destanı yazan kahramanların ta kendisi olmuştur. Bugün hürriyetimizin teminini sağlayan sizlerle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Milletimiz sizin fedakarlıklarınızı asla unutmayacaktır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli yakınlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız güvenine kayık olmak için var gücümüzle çalıştığımız asil milletimize, şükranlarımızı ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA