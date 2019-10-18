Besni’de mahalle ve köy muhtarlarına seminer

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkez ve köy muhtarlarına seminer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan'ın başkanlık ettiği seminerde Müdür Yardımcısı Hasan Sabak merkezin tanıtımı ve vatandaşa yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verildi. Seminerde Psikolog Gökhan Gözübüyük madde bağımlılığı ile mücadele, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Hüseyin Dağviren erken evlilikle mücadele, Sosyal Hizmet Uzmanı Haydar Erdoğan ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi.

Seminerle ilgili açıklama yapan Besni Sosyal Hizmet Müdürü Mustafa Orhan, "Yapılan kurum tanıtımı ve yaptığımız hizmetlerin anlatımı ile ilgili muhtarlarımızın sorumlu oldukları mahalle ve köylerde yapacakları doğru yönlendirmelerle vatandaşlarımıza daha etkili ve hızlı bir şekilde hizmet vermeyi amaçladık. Sunumlarını yaptığımız madde bağımlılığı ile mücadele, erken evlilikle mücadele ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında muhtarlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışacak yine sorumlu oldukları mahalle ve köylerde toplumsal yara haline gelen bu tür konularda oluşabilecek aksaklıklara karşı duyarlı olmalarını sağlamaya çalıştık ve kendilerinin de yasal süreçlere dahil olmaları gerektiği konusundaki mevzuatı aktardık. Seminerimize katılan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyor, şimdiye kadar onlarla bir çok çalışma gerçekleştirdiğimiz gibi bundan sonraki çalışmalarımızda da bütün vatandaşlarımıza gerektiği gibi ulaşabilme adına işbirliğimizi devam ettirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA