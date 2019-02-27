İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Besni’de minik öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Besni’de minik öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Adıyaman'ın Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı.

Besni’de minik öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Adıyaman'ın Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı.

Minik öğrencilerin yanıcı ve patlayıcı maddelerle oynamamasını söyleyen itfaiye görevlileri, öğrencilere yangın esnasında yapılması gerekenler belirtilerek, olası bir yangın durumunda hemen 110 İtfaiye hattının aranması ve çevreden yardım istenmesini istedi.

Verilen bilgiler sonrasında öğrencilere itfaiye ekiplerinin yangın esnasında kullandıkları malzemelerin tanıtımı yapıldı.

Besni’de minik öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Besni’de minik öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.