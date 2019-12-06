Besni’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar kendi bölgelerinin sorun ve sıkıntılarını dile getirdi. Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında yapılan toplantıya il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurulu toplantısı ve 2020 yılı tahmini bütçesi görüşüldü.

Kaynak: İHA