Besni’de Siyer-i Nebi Sınavının ödül töreni düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Besni ilçesinde "Mekke'nin Fethi ve Siyer-i Nebi Sınavı Ödül Töreni" konulu program düzenlendi.

Besni Şehit Bekir Oruçtutan Okulu Konferans Salonunda düzenlenen program sela ile başladı.

TOKİ Cami İmamı Hüseyin Turan, Kuran'ı Kerim okudu. Liseli gençlerin hazırladığı ve Hz. Hubeyb (ra) şahadetinin canlandırıldığı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

AGD İlçe Başkanı Bilal Yıldırım, "Bugün burada tarihte bir dönüm noktası olan Mekke'nin Fethi'ni kutluyoruz. Mekke'nin Fethi, dünya Ortaçağ'ı yaşarken Arabistan çöllerinde büyük bir medeniyetin kuruluşunun nişanesidir. Bu büyük olay İslam medeniyetinde fethin öncelikle yüreklerde başladığını da bizlere gösteriyor. Bugün yine Ortaçağ gibi Cahiliye Dönemi gibi karanlık bir zaman dilimi içerisindeyiz. Teknolojik olarak ilerleyen insanlık bir taraftan savaşlar, açlık ve zulümler içerisinde inlemektedir. Mekke'nin Fethi gibi çağı değiştirecek büyük bir şahlanışa bugün de ihtiyaç duymaktayız. Bizler de bu yeni fetihler için gayret göstermekle mükellefiz. Anadolu Gençlik Derneğinin beşikten mezara kadar ilim, öğrenmek, anlamak, kavramaya çalışmak düsturuyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu sebeptendir ki anaokullarımız, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler şuur dersleriyle olmak suretiyle hem hanım kardeşlerimiz hem de erkek kardeşlerimiz nezdinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışma prensibimiz hayra motor, şerre fren olmaktır" dedi

Program Mekke'nin Fethi Sinevizyonu, Gençlerin hazırlamış olduğu "Veda Hutbesi" çalışması, ilahiler ve ezan dinletisi ile devam etti. Programın sonunda Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere hediyeleri , Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Karakuş ve Saadet Partisi Besni İlçe Başkanı Ramazan Buzcu tarafından verilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İHA