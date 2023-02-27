Besnik Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besnik Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besnik Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besnik Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besnik Krasniqi 1 Şubat 1990 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besnik Krasniqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Besnik Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Besnik Krasniqi'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Besnik Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besnik Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besnik Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besnik Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2013 yılında FK Partizani

29 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

3 Şubat 2015 yılında KF Istogu

12 Ağustos 2015 yılında SC Gjilani

12 Ocak 2016 yılında Flamurtari FC

19 Temmuz 2016 yılında KF Feronikeli

2 Haziran 2018 yılında FC Ballkani

8 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında FC Drita

Besnik Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besnik Krasniqi şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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