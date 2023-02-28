Beso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beso 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hossam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Beso'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

Beso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beso şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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