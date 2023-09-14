Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un Başantrenörü Faruk Beşok, 2023-2024 sezonunun ilk maçında Esenler Erokspor'u yenerek galibiyeti şehre hediye etmek istediklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un Başantrenörü Faruk Beşok, 2023-2024 sezonunun ilk maçında Esenler Erokspor'u yenerek galibiyeti şehre hediye etmek istediklerini söyledi.

Yeşil-kırmızılılar, 90. Yıl Spor Salonu'nda Esenler Erokspor mücadelesi öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesinde Başantrenör Faruk Beşok, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan Yalova ekibi sezona galibiyetle başlamak istiyor. Başantrenör Beşok, antrenmanda yaptığı açıklamada, son 3-4 yıldır hedefleri için başarılı bir şekilde mücadele veren bir takımı çalıştırmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Süper Lige çıktıktan sonra düşüp sonrasında da geçtiğimiz sezon final oynayan Yeşil-kırmızılıların bu yıl da iddialı olduğunu ifade eden Beşok, "Bu sene de hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Belki bizim için biraz her şey kolay gibi göründü ama hazırlık maçları farklıdır. Çoğu takımın eksiği vardır. Biz çoğu takıma göre biraz daha hazır gibi göründük. Tabii ki Erok'un yaşadığı sıkıntılardan dolayı maç buraya alındı. Bizim için bir avantaj. İlk maçı da sahamızda kazanıp son geçen sene Play-Off'larda da çok büyük enerjiyle takımı destekleyen Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yüksek tempolu bir takımız"

Oyun olarak yüksek bir tempoya sahip olduklarını taraftarların da bu oyunu çok seveceğini belirten Beşok, şöyle konuştu:

"Daha tempolu oynamaya çalışıyoruz. Bu da skorlarda net görünüyor. Yıllardır bu ligde antrenörlük yapıyorum. Bu ligin belli bir seviyesi var. Belli bir tempoda oynanan bir basketbolu var. O temponun üzerine çıkmamız gerekiyor. Geçmiş takımlarda da bunu hep yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu oyuncular esasında yetenekli oyuncular. Yalnızca bu ligi kabulleniyorlar ve bu ligde kalıcı oluyorlar. Takım halinde tempomuz yüksek. Yediğimiz sayı da fazla gibi görünüyor ama bana göre hazırlık maçlarında da dönem dönem çok iyi savunmalar yaptık. Tüm Yalovalıları maçımıza bekliyoruz."

Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”

Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”

Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”

Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK’da
Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK’da
Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu
Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu
Battalgazi Belediyesi’nde anlamlı futbol turnuvası
Battalgazi Belediyesi’nde anlamlı futbol turnuvası
Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı
Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı
Son Haberler
Başkan Yüce: “Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek”
Başkan Yüce: “Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek”
Sidney’de kontrollü yangınlar hava kalitesini düşürdü
Sidney’de kontrollü yangınlar hava kalitesini düşürdü
Kentsel dönüşüm, akıllı şehir ve iklim değişikliği zirvede konuşuldu
Kentsel dönüşüm, akıllı şehir ve iklim değişikliği zirvede konuşuldu
TUFAG’ta yeni dönem kayıtları başladı
TUFAG’ta yeni dönem kayıtları başladı
Başkan Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi
Başkan Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi
Büyükşehir Masa Tenisi sporcularından büyük başarı
Büyükşehir Masa Tenisi sporcularından büyük başarı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Trabzonspor taraftar dernekleri, camiadan 90 dakikalık destek istedi
Trabzonspor taraftar dernekleri, camiadan 90 dakikalık destek istedi
Aleksandar Stanojevic: “Panik bir transfer yapmak istemiyoruz”
Aleksandar Stanojevic: “Panik bir transfer yapmak istemiyoruz”
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!