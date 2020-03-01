Beşşar Esed rejimine ait uçak düşürüldü!

İdlib'de Esed rejimine ait L-39 tipi bir uçak düşürüldü. Sivil halka bombalar yağdıran ve binlerce kişiyi katleden, diğerlerini de topraklarından eden Esed rejimine bölgeden geri çekilmesi için verilen süre bitti. Lazkiye başta olmak üzere Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Hava Üssü'nü ateş altına aldı.

ESED REJİMİNİN L-39 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Serakib bölgesinde rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü.

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

REJİME AİT SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ AN