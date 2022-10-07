Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama Tanımı;

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Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama Maaşı Ne Kadar? 2022 Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama Maaşları

Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.03

Meslek Adı :

Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erimiş pik demiri çeliğe çeviren bir çelik konverterini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bessemer veya Thomas İzabecisi (Çelik Tavlama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Konverteri önceden ısıtarak içerisine erimiş pik demirin doldurulması için emir vermek,

b) Erimiş metal içine hava veya oksijen üfüren vantilatörü kontrol etmek,

c) Buhar sevk etmek ve soğuk pik demiri veya hurda metal katmak suretiyle metalin sıcaklığını düzenlemek,

d) Konverterin ağzından fışkıran alevlere bakarak elemanların oksidasyon zamanını ve çeliğin terkibini kestirmek,

e) İstenilen kalitede çelik elde etmek için erimiş metale belirli yüzde nispetlerine göre hazırlanmış karbon, manganez ve silikon alaşımı ilave etmek,

f) Erimiş çeliğin kepçelere boşaltılması işçin emir vermek ve konverter iç yüzünün belirli zamanlarda yenilenmesini sağlamak,

g) Konverterin bükülmesine yarayan kolları çalıştırabilir,

h) Ocağın çalıştırılmasında yardımcı olarak iş gören personelin mutat hizmetlerine nezaret edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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