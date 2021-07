Best Model of Turkey 2021 seçmelerindeki skandal görüntülere açıklama geldi! Bakın yere oturmalarının nedeni neymiş Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, final elemelerinden yansıyan görüntüler sosyal medyada olay yaratan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Best Model Türkiye 2021 yarışmasının yarı final eleme heyecanı başlamasının ardından jüride yer alan gazeteci Burhan Akdağ'ın yarışmacıların yere oturarak çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme oturmuştu. HATIRA FOTOĞRAFI İÇİN OTURMUŞLAR Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, o anların jüri karşısında yaşanmadığını, yarışmacıların yalnızca hatıra fotoğrafı çektirmek için yere oturduklarını belirterek "Elemeler bitti, hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Güya jürinin karşısına çıkmışlar, köle muamelesi görmüşler. Ben asparagas haberlerin ne olduğunu iyi bilecek yaştayım. 63 senedir bu işi yapıyorum." dedi. Best Model Organizasyon Komitesi de yazılı açıklamasında "Hatıra fotoğrafıyla 'yarışmacılar zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış' imajı yaratılmıştır. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır." dendi. Best Model of Turkey 2021 seçmelerindeki görüntüler tepki çekti! Sosyal medyada gündeme oturdu! YARIŞMACILAR DOĞRULADI Elemelere katılan yarışmacılardan da konu hakkında açıklamalarda bulunanlar oldu: Burak Sunay (22, Avusturya): "Yarı finalde kendimi finaldeymişim gibi hissettim. Toplu fotoğraf, bizim kendi isteğimizle çektirdiğimiz bir kareydi. Çok kalabalık olduğumuzdan biz erkekler diz çökerek poz verdik." Ömer Lütfi Turgut (22, Uşak): "Toplu fotoğraf istendi, kalabalık olduğu için normal olarak biz erkekler diz çökerek poz verdik. Orada kulislerimiz vardı. Sıramızı kuliste çay kahve pasta kurabiye ikramlarıyla bekledik." Serhat Ünlü (23, İstanbul): "Bizimle çok iyi ilgilendiler. Kulislerimizde rahat bir şekilde sıramızı bekledik. Bahsedildiği gibi olaylar yaşanmadı." Bahadır Çakır (21, Edirne): "Çok iyi ağırlandık. Güzel bir deneyim oldu." Best Model Türkiye