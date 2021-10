Best Model Of Turkey birincileri kimler? Best Model Of Turkey 2021 birincileri kim? Son günlerde Erkan Özeman'a atılan iddialarla gündemde olan Best Model Of Turkey'in birincileri merakla araştırılıyor. Peki Best Model Of Turkey birincileri kimler? Best Model Of Turkey 2021 birincileri kim? Detaylar haberimizde...

Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman ile ilgili iddialarla sonrası gündeme gelen Best Model 2021 yarışmasında geçtiğimiz günlerde birinciler açıklanmıştı. Bunun üzerine birinciler merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde 'Best Model Of Turkey birincileri kimler? Best Model Of Turkey 2021 birincileri kim?' sorularının yanıtlarına yer verdik... BEST MODEL OF TURKEY BİRİNCİLERİ KİMLER? 2010 Açelya Kartal - Çağatay Ulusoy 2011 Tuğba Melis Türk - Furkan Palalı - Serkan Tanırgan 2012 Sezgi Sena Akay - Berk Atan 2013 Ayşenur Özkan - Burak Çelik 2014 Cansu Melis Karakuş - Caner Tanrıverdi 2015 Yağmur Ayrık - Yılmaz Kunt 2016 Gizem Kayalı - Onur Seyit Yaran 2017 Aslıhan Karalar - Efe Sorarlı 2018 Türkan Geyik - Ulaş Özgür 2019 Derya Ekşioğlu - Tolga Kandemir 2020 Melisa İmrak - Oğuzhan Bolat BEST MODEL OF TURKEY 2021 BİRİNCİSİ KİM? Best Model Of Turkey 2021'de Yarışmanın birincileri Oğulsat Gagşalova ve Bartu Dilmen oldu. İkinciler: Pamir Su Mutlu, Mecit Yılmaz Üçüncüler Nazlıcan Erdem, Ender Çağır OĞULSAT GAGŞALOVA KİMDİR? 22 yaşında olan Oğulsat Gagşalova Türkmenistan doğumludur. 1 metre 82 santimetre boyunda olan tescilli model 55 kiloya sahip. Bir dönem uçaklarda kabin görevlisi olarak çalışan Gagşalova iyi derecede İngilizce biliyor. BARTU DİLMEN KİMDİR? 24 yaşındaki Bartu Dilmen Bursa doğumludur. 2021 Best Model erkek oldu. 1 metre 86 santimetre boyuna sahip olan Dilmen, 77 kilogram ağırlığında. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Dilmen de İngilizce biliyor.