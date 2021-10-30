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Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! "Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak"

Geçtiğimiz günlerde yıllardır düzenlediği Best Model yarışmacılarından taciz iddialarının hedefi haline gelen Erkan Özerman hakkında iddialara bir yenisi daha eklendi. Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını belirten oyuncu menajeri, Kıvanç.Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman hakkında bomba iddialarda bulundu.

Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! "Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak"

Best Model'in taciz skandallarına Kıvanç.Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman da dahil oldu.

Erkan Özerman'la uzun yıllar çalışan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

"BEST MODEL BENİM ERKEK HAREMİMDİR"

Oyuncu menajeri röportajda, "Erkan Bey, 'Best Model benim erkek haremimdir" diyen ve bu yarışmayı kendisi için düzenlediğini söyleyen birisidir. Best Model'da çıkan sonucun bir önemi yoktur. Her zaman Erkan Özerman'ın istediği yarışmacılar derece alır. Jön olanlardan biri ile birlikte olduğuna şahit olan, bir modacı arkadaşımız var" açıklamalarında bulundu.

Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak

"KIVANÇ TATLITUĞ’A ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI"

Onur Akay'ın "Bu jön sarışın mı esmer mi?" sorusuna ise "Esmer" yanıtını veren menajer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman Paris'te Erkan Özerman'ın evinde kaldığını da ifade ederek, "Çok şeye şahit olduk ve olanlar var. Yine bir başka modacı arkadaşımız Ramaza Roma Paris'te şu olaya şahit olmuştu. Erkan Özerman bir marjinal kulüpte Kıvanç Tatlıtuğ'a makyaj yaptırarak foto çekimleri yaptırmış. Kıvanç bu resimleri moda çekimleri sanıyormuş Oysa Erkan Özerman kasasına şantaj için çekim yaptırmış ve yıllar sonra o fotoğraflarla şantaj da yaptı." dedi.

PASTA KRİZİ

"Mesela hatırlarsınız bir pasta krizi de yaşanmıştı. Erkan Özerman güya verdiği bir partide Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafı ile gelen pastaya sinirlenmiş ve geri göndermişti. Aslında o pastayı bile kendi yaptırmıştı" iddialarında bulundu. Esmer jönün kim olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak

"BURADA KONUŞAMAYACAĞIMIZ ÇOK ŞEY İFADELERDE YER ALACAK"

Adını vermek istemeyen menajer, “Erkan Özerman'ın hakkında davalar açılmaya başladı. Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacaktır zaten.” diyerek röportajını tamamladı.

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