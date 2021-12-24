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Bestami isminin anlamı nedir, Bestami ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bestami isminin anlamı; Bir evliya ismi. Bu içeriğimizde Bestami isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bestami isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bestami isminin anlamı nedir, Bestami ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bestami isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bestami ismi ne demek, Bestami ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bestamiisminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bestami İsminin anlamı nedir? TDK Bestami anlamı:

Bir evliya ismi. TDK'de bulunmamaktadır.

Bestami İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuranda geçmiyor.

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Bestami isminin kökeni:

Bestami ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bestami isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Bestami isminin rengi:

Barut

Bestami ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Bestami isminin Harf Analizi Nedir ?

Bestami ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Bestamiisminin Numerolojisi Kaçtır?

Bestami ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

E : 6

S : 22

T : 24

A : 1

M : 16

İ : 12

= 83 Bestami İsminin Numeroloji Toplamı 83’dir.

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Bestami isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bestami ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bestami isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2E: 5S: 1T: 2A: 1M: 4İ: 9 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Bestami isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

 

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Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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