Beste Kökdemir hakkında internette arama yapılıyor. Beste Kökdemir'in fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'da paylaştığı fotoğrafların ardından birçok kişi Kökdemir hakkında arama yapmaya başladı. Peki Beste Kökdemir kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop'ta doğup, büyüdü. İstanbul'a gitme hayali kuran Beste Kökdemir, tercihlerinde hep İstanbul'u yazmış ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünü kazanıp, İstanbul'a gelmiş.

Ayça Eren'in fotoğraflarını çekip internette çeşitli sitelerine koyması ile teklifler almaya başlamış. Bir Çocuk Sevdim dizisinde ilk Beste Kökdemir'in oynayacağı kararlaştırılmış fakat son anda yapılan bir değişiklik ile diziye Gülcan Aslan ile devam edilmiş.

Dans'ta yeteneği olduğunu belirten Beste Kökdemir, kendine çok güvendiğini ve ilerde hayalinin Oscar ödülünü almak olduğunu ifade etmiş. 12 yaşında sol koluna "Beni Hayata Döndür" yazılı bir dövme yaptırmış. Sağ bileğinde de "One Day" yazılı dövmesi bulunmakta. Çıplak Gerçek dizisindeki Hazal karakterini canlandıran Beste Kökdemir jenerikte çalan müziği de kendisi bestelemiştir. Kökdemir, Not Defteri dizisinde de Selin karakterine can vermiş ve 2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.