Beste Kökdemir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?
Doğum tarihi : 29.Ağustos.1993
Beste Kökdemir kaç yaşında : 25
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Dizi Oyuncusu
Beste Kökdemir doğum yeri : Sinop
BESTE KÖKDEMİR BİYOGRAFİSİ
Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Açelya karakterini canlandırdı.
Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop’da doğmuştur. Üniversiteye gidene kadar Sinop’da eğitim hayatına devam etti. İstanbul, Haliç ÜniversitesiModa Tasarım bölümünde bir sene okuduktan sonra bıraktı. Bilgi ÜniversitesiSahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde okumak için geçiş yaptı.
Beste Kökdemir, Üniversite için İstanbul’a ilk geldiği günlerde, hemen hemen bütün ajanslara fotoğrafını göndermiş; pek çok deneme çekimine gitmiş. 12 yaşında sol koluna ''Beni Hayata Döndür'' yazılı bir dövme yaptırmış. Sağ bileğinde de ''One Day'' yazılı dövmesi bulunmaktadır.
2012 yılında başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu, İdil Fırat’ın oynadığı “Çıplak Gerçek” adlı dizide Hazal karakterini oynayarak oyunculuğa başladı.
Not Defteri dizisinde parayile kızı Selini canlandırdı.
2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.
Metin Hara ile birlikte oldu. Sonra ayrıldılar
Filmleri ve Dizileri :
2017 - Taş (Suna) (Sinema Filmi)
2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi
2015 - Poyraz Karayel (TV Dizisi) 2. Sezon
2014 - Not Defteri (Selin) (TV Dizisi
2013 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi
2012 - Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi
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