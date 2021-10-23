Paul Walker'ın kızı Meadow Walker dünyaevine girdi! Düğündeki detay duygulandırdı!Üryan ne demek, TDK'ya göre Üryan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Chelsea - Norwich City maçı canlı izle | S Sport, S Spot Plus canlı yayın izle linkiBestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!Biontech aşısı üçüncü doz ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu önerdi, Sağlık Bakanlığı karar verecekAnkara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiÇaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiNakdî ne demek, TDK'ya göre Nakdî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Defne Samyeli'den şaşırtan hamle! Eski aşkına geri döndü!Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara seslendi: Sakın ha oyuna gelmeyin, bunlar kılınıza dokunamaz
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!

Bestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!

Son olarak İkimizin Sırrı dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tekerlekli sandalyede görüntülenen ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, hayranlarını korkuttu.

Bestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!

ATV ekranlarında yayınlanan Leyla Feray ve Aras Aydın'ın başrollerinde olduğu İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bestemsu Özdemir'den korkutan haber.

Tekerlekli sandalyeyle görüntülenen güzel oyuncu Özdemir'in böbrek iltihabı rahatsızlığı nedeniyle, beş gündür hastanede yattığı ortaya çıktı.

Bestemsu Özdemir, Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde hava alırken objektiflere takıldı.

Bestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir 25 yaşında, 1.73 boyunda ve oyuncu. Bestemsu Özdemir'in babası ile annesi o daha 2 yaşındayken ayrıldı. Bestemsu Özdemir 2-3 sene anneannesi ve dedesiyle birlikte Ankara’da yaşadı.

Bestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!

Liseyi Özel Fransız Lisesini okuyarak tamamladı.Üniversite de ise İ.T.Ü Moda Tasarım bölümünü bitirdi.. Okumak istediği bölüm Mücevher Tasarımı ile ilgili bölüm olmasına rağmen o yıllarda bir süre kadar rahatsızlandı ve okuluna devam edemedi. Ardından ise karakalem ile beraber yağlı boya yapmaya başladı ve bu yönde eğitim aldı. Üniversite Moda Tasarım bölümüne çok yüksek bir başarı elde ederek girdi. Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.Modellik yapmaya lise senelerinde başladı. Kayıt olmuş olduğu ajans ile beraber modellik yaptı. Modellik zamanlarında ünlü menajerlerden Cem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ’un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.

{TITLE_STRIP}Bestemsu Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT