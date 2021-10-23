Bestemsu Özdemir'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tekerlekli sandalyede görüntülenen oyuncu korkuttu!

ATV ekranlarında yayınlanan Leyla Feray ve Aras Aydın'ın başrollerinde olduğu İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bestemsu Özdemir'den korkutan haber.

Tekerlekli sandalyeyle görüntülenen güzel oyuncu Özdemir'in böbrek iltihabı rahatsızlığı nedeniyle, beş gündür hastanede yattığı ortaya çıktı.

Bestemsu Özdemir, Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde hava alırken objektiflere takıldı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir 25 yaşında, 1.73 boyunda ve oyuncu. Bestemsu Özdemir'in babası ile annesi o daha 2 yaşındayken ayrıldı. Bestemsu Özdemir 2-3 sene anneannesi ve dedesiyle birlikte Ankara’da yaşadı.

Liseyi Özel Fransız Lisesini okuyarak tamamladı.Üniversite de ise İ.T.Ü Moda Tasarım bölümünü bitirdi.. Okumak istediği bölüm Mücevher Tasarımı ile ilgili bölüm olmasına rağmen o yıllarda bir süre kadar rahatsızlandı ve okuluna devam edemedi. Ardından ise karakalem ile beraber yağlı boya yapmaya başladı ve bu yönde eğitim aldı. Üniversite Moda Tasarım bölümüne çok yüksek bir başarı elde ederek girdi. Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.Modellik yapmaya lise senelerinde başladı. Kayıt olmuş olduğu ajans ile beraber modellik yaptı. Modellik zamanlarında ünlü menajerlerden Cem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ’un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.

Bestemsu Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?