Beştepe'de kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili sunum yapıldı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı 3'lü zirve Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği ile Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Tarihler üzerinde çalışıyoruz, hazırlıkları yapmaya başladık.

Ekonomideki, döviz kurundaki iyileşme sevindirici haber. G-20'de yapılan temaslar ve olumlu gelişmelerin devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz. Olumlu trendin, daha da güçlenmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Ekonomi yönetimimiz de gerekli tedbirleri almaya devam edecekler.

SORU CEVAP

(S-400 ne zaman Türkiye'ye gelecek, nereye konuşlandırılacak? Ankara ididaları doğru mudur, aktif olarak çalışacak mı?) Artık nihai aşamaya doğru hızla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler... Patriot konusunda beklentimizi karşılayacak çözümler sunulmayınca S-400 konusuna geçildi. Çok yakında teslimata başlanacak ve aktif olarak kullanılacak. Hava savunma güvenliği ihtiyaçları konusunda hayata geçirilen bir projedir. Aktif olarak kullanılacaktır. NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize tehdit ya da tehlike oluşturacak bir şey değildir. Adı üstünde savunma sistemidir. Tehdit oluşturması söz konusu değildir. Nereye konuşlandırılacağı konusunda görüşler yürütülüyor. Bu komplike bir sistem bildiğiniz gibi, çalışmalar sürdürülüyor. S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir tercihtir. Günler içersinde Türkiye'ye gelecek.

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