Beştepe'de kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİNE İLİŞKİN

Son günlerde Diyarbakır'da çocukları dağa kaçılan annelerin başlattığı direniş, feryat dalga dalga topluma yayıldı. Bugün itibarıyla ailelerin saylısı 20'ye yaklaşmış durumda. Annelerimizin bu cesareti göstermesi önem arz ediyor. Uluslararası basının bu konuya ilgisiz kalması dikkat çekici.

GÜVENLİ BÖLGE

Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.

Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak.

Hedef Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar.

Mültecilerin dönebileceği bir yer olmalı.

Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı.

Sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu.

Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta.

Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz.

AMERİKA İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanımız New York'ta temaslarda bulunacak.

Türkiye'de yatırım yapan kazanmıştır.

SORU - CEVAP

(Suriye için güvenli bölge mutabakatı) Açık kapı politikasıyla on binlerce insanın hayatı kurtuldu.

Güvenli bölge bir anda önce hayata geçirilmeli.

Ortak devriyeler güzel ancak yeterli değil.

Askerimizin mutlaka sahada olması gerekiyor.

(Diyarbakır'da annelerin eylemi) Onların bu onurlu duruşu tüm Türkiye'de karşılık bulmuştur.