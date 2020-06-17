Beştepe'de kritik görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli , Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak. Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, İç siyasetteki gelişmeler. Tüm başlıklar enine boyuna görüşecek.

Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Öncelikli gündem Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durum ile ilgili bilgi verecek.

LİBYA'DAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya. Türkiye, Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleri ile temas halinde. Yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLER YASASI

İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirilecek. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edilecek. 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündeme gelecek. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu bugünkü görüşmede ele alınacak.

KORONAVİRÜS

Ve koronavirüs. Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu ele alacak. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

.Kaynak: A Haber