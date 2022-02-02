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Bet ne demek, TDK'ya göre Bet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bet ne demek, TDK'ya göre Bet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bet ne demek? Bet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bet kelimesi. Peki bet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bet nedir, bet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beniz kelimesi ile birlikte, `yüz rengi` anlamında ikileme oluşturan bir söz
- Bereket kelimesi ile birlikte `bolluk` anlamında ikileme oluşturan bir söz

BET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ucuzluklarına hayret ettiğimiz her çeşit satıcılar, o bet bereket nereye kaybolmuş?

BET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek)
- beti benzi kalmamak
- beti bereketi kalmamak (veya kaçmak)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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