Betam: İkinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüme bekliyoruz

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) öngörüsüne göre, yılın ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi, "bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.4 büyüme" yönünde olacak.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan " Çeyreklik Bazda Pozitif Büyüme" başlıklı "Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz 2019" notunda Yeni Ekonomi Program'da 2019 büyümesinin yüzde 2.3 olarak hedeﬂendiği ancak OECD ve IMF'nin son tahminlerinin eksi yüzde 1.6, eksi yüzde 2.6 ve eksi yüzde 2.5 olarak açıklandığına işaret edildi ve Temmuz ayı beklenti aneketinde pozitif büyüme beklentisinin pozitiften negatife döndüğü belirtildi.

Betam'ın araştırma notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

" 2019 yılının ikinci çeyre˘ginde ilk çeyreğine kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinde dayanıksız tüketim malları sanayi üretim endeksi dışındaki (yüzde 1.7) tüm göstergelerde negatif büyüme gözlemlenmektedir. Özellikle tüketim malları ithalatındaki düşüş dikkat çekti. 2019'un birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13.1 büyüme kaydeden tüketim malları ithalatının bu çeyrekte yüzde 12.7 azalmasını bekliyoruz.

"ÖTV'nin ise ilk çeyrekteki yüzde 18.9 büyümeye karşılık ikinci çeyrekte yüzde 1.7 küçüleceğini öngörüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde iyileşmeler gözlemlediğimiz kamu tüketimindeki artışında bu çeyrekte yüzde 3.9 artıştan eksi yüzde 0.9'a gerilemesini bekliyoruz

" Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bazı öncü göstergelerde kötüleşmeler bekliyoruz. Yıllık bazda azalışın yüzde 31.9 ile tüketim mallarında olmasını bekliyoruz.

"Birinci çeyrekte yüzde 62.7 büyüyen kamu yatırımı harcamalarının ikinci çeyrekte şiddetli bir düşüşle yüzde 41.2 azalmasını bekliyoruz. Öte yandan, çeyreklik bazda ticari kredilerdeki büyümenin dört çeyrek sonra yönünü pozitife çevireceğini öngörüyoruz.

"2019 yılının ikinci çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla, ilk çeyreğe kıyasla hem toplam hem de altın dışı reel ithalatta ilk çeyreğe göre azalış bekliyoruz (eksi yüzde 1.1 ve eksi yüzde 0.6). Bununla birlikte, reel ihracatın artışının yüzde 1.5'ten yüzde 3.1'e yükseleceğini tahmin ediyoruz.

"Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda ise ithalat göstergelerindeki azalmanın yavaşlayacağını, bunun yanında ihracat göstergelerindeki artışın ise hızlanıp yüzde 18 seviyelerine kadar yükselmesini öngörüyoruz.

"Yukarıdaki öngörüler ışığında ikinci çeyrekte net ihracatın, ekonomik büyümeye olan pozitif katkısının artmasını bekliyoruz."

DHA