BETAV, “Balında burs var” sloganıyla Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda yerini aldı

"Balında burs var" sloganıyla üretim yapan BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş., Yerel Zincirler Buluşuyor fuarında yerini aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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BETAV, “Balında burs var” sloganıyla Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda yerini aldı

"Balında burs var" sloganıyla üretim yapan BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş., Yerel Zincirler Buluşuyor fuarında yerini aldı. Standa ilginin yoğun olduğu gözlenirken, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran, "Balın bütün karı, "Balında burs var" sloganı ile öğrencilerimize gidecek" dedi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından geçen yıl Bitlis'te kurulan BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş., İstanbul'da düzenlenen "Yöresel Zincirler Buluşuyor" fuarında yerini aldı. Doğal zenginlikleri ve eşsiz bitki örtüsü ile ünlü olan yörede, yıllardır geleneksel yöntemlerle elde edilen bal, BETAV tarafından kurulan fabrika ile çok daha hızlı, çok daha sağlıklı ve kar marjı yüksek bir şekilde üretilip paketlenmeye başlandı. Londra Uluslararası Bal Yarışması'nda da Altın Bal ödülü alarak kalitesini ispatlayan BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş.'nin satışlardan elde edilen kar ise, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının yıllardır yaptığı gibi yine öğrencilere burs olarak veriliyor. BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş.'nin kuruluşundan ve çalışmalardan bahseden Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran, fabrikanın yöreye daha çok kazandırdığını ve istihdam sağladığını belirterek, verilen burslarla şu ana kadar 4 bin 750 öğrencinin de mezun olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar 4 bin 750 öğrencimizi mezun ettik"

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dalkıran, "BETAV, Bitlisli iş adamlarının kurduğu 35 yıllık bir vakıf. Bitlis'te üniversite öğrencilerimizi okutuyoruz. Şu ana kadar 4 bin 600 öğrencimizi mezun ettik. Bu sene kontenjanımız 600'dü ama genel başkanımızın önerisiyle 750'ye çıktı. Türkiye'nin en fazla burs veren vakfı olmaya yöneliyoruz. Bu seneki bursları 2 bin TL olarak hesapladık. İnşallah bizden daha fazla özenenler olur da biz geride kalır, bir dahaki sene daha çok artırırız diye düşünüyorum" dedi.

"Çok hızlı bir gelişme kaydettik"

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş.'nin kuruluşundan ve çalışmalardan bahseden Hasan Dalkıran, "Bitlis, yöresinde balı ile tanınan bir kent. Tarihi ile olduğu kadar balı ile de tanınıyor. Orada balcılık dede-baba usulüyle, ilkel usullerle yapılıyordu. Pazarlaması, elle dolumlar yapılıp satılıyordu. İyi satışlar oluyordu ama buna bir teknoloji getirip Başkanımız Ahmet Eren Bey'in önerisiyle Bitlis Balcılık ve Arıcılık A.Ş. diye bir şirket kurduk. Çok hızlı bir gelişme kaydettik. Geçen sene 8 Haziran'da temelini attığımız fabrikanın bu sene Londra'daki birincilik ödülüyle beraber fuarda huzurlarınızdayız. O yöredeki arıcıları organize edip, sözleşmeli arıcılık yapıp, üniversite ile dayanışma yaparak teknolojik arıcılığı üretmek, daha çok kazandırmak, yöreye daha çok istihdam sağlamak ve gelir getirmek için böyle bir teşebbüsümüz oldu, buradayız" diye konuştu.

"Balın bütün karı, "Balında burs var" sloganı ile öğrencilerimize gidecek"

Dalkıran son olarak, "Balın bütün karı, "Balında burs var" sloganı ile öğrencilerimize gidecek. Zaten BETAV Balcılık ve Arıcılık Anonim şirketi, BETAV'ın iktisadi kuruluşudur. Bu kuruluşta elde edilecek bütün karlar BETAV'a aktarılacak. Bizim bütün sermayemizi BETAV verdi. Bunun bütün karı BETAV'a verilecek, BETAV da bugün 750 olan öğrenci sayısını belki bine, belki 2 bine çıkartacaktır" ifadelerini kullandı.

BETAV, “Balında burs var” sloganıyla Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda yerini aldı

BETAV, “Balında burs var” sloganıyla Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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